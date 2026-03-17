بيراميدز يتأهل لنصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت

تأهل بيراميدز إلى دور نصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت بثنائية نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.

وافتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 28، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي تجاه محمود عبد الحفيظ زلاكة المنطلق داخل منطقة الجزاء الذي تمكن من السيطرة علي الكرة بشكل رائع ثم سدد باتقان في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 4+90، بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن مدافعي بتروجت من التعامل معها بشكل جيد لتصل إلى مصطفى فتحي الذي استقبل الكرة بتسديدة مقصية رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسقط محمد حمدي في كرة مشتركة سقط أرضا وتعرض لحالة إغماء وبلع اللسان، وتدخل بشكل طبي سريع وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء من خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات.

و تم نقل اللاعب بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت لإجراء الفحوصات ومزيد من الإجراءات الطبية، مشيرا إلى أنه حالة محمد حمدي مطمئنة واللاعب كان على وعي كامل لحظة خروجه من الملعب إلى المستشفى

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - عودة فاخوري - حامد حمدان - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - ناصر ماهر - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - دودو الجباس.



