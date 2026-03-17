قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ ربع النهائي
فاق وبقى كويس.. ممدوح عيد يطمئن على الحالة الصحية لـ محمد حمدي
حفظ القرآن في سنّ الـ12.. زياد حجاج طالب الثانوية الأزهرية يؤمُّ المصلين بالجامع الأزهر
40 ألف مزارع في قلب التحول الأخضر .. الزراعة الحيوية توسّع نطاقها بمصر
الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا
اغتيال لاريجاني وصورة غامضة تسبق الحدث .. هل كشفت نبوءة الجاسوس كواليس العملية؟
لمن الغلبة التقنية والتكنولوجية بين إيران وإسرائيل؟ الاغتيالات تكشف
السيناريوهات المتوقعة في إيران بعد مقتل لاريجاني
بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 28 رمضان
إعلام إسرائيلي : نتنياهو يصدر أوامر باستهداف كبار مسؤولي إيران والفصائل اللبنانية
لحظات عصيبة عاشتها الكرة المصرية.. سقوط محمد حمدي انتزع القلوب.. وهاني أبوريدة يتابع حالته
بيراميدز يتأهل لنصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يتأهل لنصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

تأهل بيراميدز إلى دور نصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت بثنائية نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.

وافتتح بيراميدز  التهديف في الدقيقة 28، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي تجاه محمود عبد الحفيظ زلاكة المنطلق داخل منطقة الجزاء الذي تمكن من السيطرة علي الكرة بشكل رائع ثم سدد باتقان في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 4+90، بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن مدافعي بتروجت من التعامل معها بشكل جيد لتصل إلى مصطفى فتحي الذي استقبل الكرة بتسديدة مقصية رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسقط محمد حمدي في كرة مشتركة سقط أرضا وتعرض لحالة إغماء وبلع اللسان، وتدخل بشكل طبي سريع وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء من خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات.

و تم نقل اللاعب بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت لإجراء الفحوصات ومزيد من الإجراءات الطبية، مشيرا إلى أنه حالة محمد حمدي مطمئنة واللاعب كان على وعي كامل لحظة خروجه من الملعب إلى المستشفى

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم  

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - عودة فاخوري - حامد حمدان - يوسف أوباما  

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - ناصر ماهر - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - دودو الجباس.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

