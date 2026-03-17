هانى أبوريدة يطمئن على الحالة الصحية لـ نجم بيراميدز بعد سقوطه فى مباراة بتروجيت

أجرى المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالا هاتفيا بالمهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للظهير الأيسر محمد حمدي إبراهيم والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بتروجت في كأس مصر وتم نقله إلى المستشفى.

وتعرض محمد حمدي إبراهيم لإغماء وبلع اللسان خلال لقاء بتروجت في الكأس وتم اتخاذ البروتوكول الطبي بالكامل ونقله إلى المستشفى القريبة لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على اللاعب.

أكد رئيس اتحاد الكرة على دعمه الكامل للاعب وناديه ومتابعته أولا بأول لحالة محمد حمدي وأنه يتمنى له السلامة والشفاء والعودة سريعا إلى الملعب للمشاركة مع الفريق، وتمنى السلامة لكل لاعبي الكرة المصرية.