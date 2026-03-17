بلع لسانه .. إصابة خطيرة لـ نجم بيراميدز في مباراة بتروجيت بكأس مصر

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن الحالة الصحية لمحمد حمدي إبراهيم الظهير الأيسر للفريق بعد إصابته خلال مباراة بتروجت في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

أوضح المنيري أن حمدي في كرة مشتركة سقط أرضا وتعرض لحالة إغماء وبلع اللسان، وتدخل بشكل طبي سريع وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء من خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات.

أشار إلى أنه تم نقل اللاعب بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت لإجراء الفحوصات ومزيد من الإجراءات الطبية، مشيرا إلى أنه حالة محمد حمدي مطمئنة واللاعب كان على وعي كامل لحظة خروجه من الملعب إلى المستشفى.