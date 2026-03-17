تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بتروجت في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على بتروجت في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - عودة فاخوري - حامد حمدان - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - ناصر ماهر - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - دودو الجباس.