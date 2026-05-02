قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

"نؤهل اليوم.. لنقود الغد".. جامعة عين شمس تطلق مؤتمر الشراكة مع قطاع الأعمال لتطوير التعليم التجاري

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

تعقد كلية التجارة بجامعة عين شمس مؤتمرها المرتقب بعنوان: "الشراكة مع قطاع الأعمال من أجل التوظيف... وثيقة استراتيجية تنفيذية"، وذلك يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 في تمام التاسعة صباحا.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية و الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس وبتنسيق الأستاذ الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة والدكتورة جيهان رجب مستشار عميد الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يهدف المؤتمر إلى صياغة رؤية مستقبلية تربط المناهج الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل. ويرتكز النقاش حول خمسة محاور أساسية وهي 
1. تطوير البرامج الأكاديمية وتحديث مناهج كليات التجارة ودمج المهارات التكنولوجية.
2. احتياجات القطاع الاقتصادي وتحليل مهارات العمل المستقبلية وتحديات توظيف الخريجين.
3. الشراكة الاستراتيجية وبناء نماذج ناجحة للتعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات الاقتصادية.
4. تأهيل الخريجين وريادة الأعمال وتنمية المهارات الشخصية (Soft Skills) ودعم ثقافة العمل الحر.
5. التحول الرقمي وسوق العمل وتوضيح أثر التكنولوجيا المالية (FinTech) والاقتصاد الرقمي في خلق فرص العمل.

يُذكر أن المؤتمر يأتي ضمن جهود كلية التجارة بجامعة عين شمس  (وهي الكلية الاولي علي مستوي  الكليات الحكومية  في تصنيف  Eduniversal العالمي 2026 )لتعزيز دورها كمنارة تعليمية رائدة تساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

