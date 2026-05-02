خبير تغذية: الاعتماد على التريند خطر على الصحة والخبز البلدي خيار متوازن

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، إن الاعتماد على الأنظمة الغذائية الشائعة (التريندات الغذائية) يعد خطرًا على الصحة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أن كل فرد بحاجة إلى نظام غذائي خاص يتناسب مع حالته الصحية ونمط حياته.

وأضاف الدكتور مجدي نزيه أنه لا يوجد نظام غذائي موحد يناسب الجميع، مشيرًا إلى أن كل حالة تختلف حسب السن، الوزن، والحالة المرضية. وشدد على ضرورة التعامل مع التغذية بطريقة فردية، حيث أن الأنظمة الجاهزة لا تقدم الحلول المثالية للجميع.

وأكد نزيه أن أفضل الخيارات الغذائية تظل تلك التي تعتمد على التوازن، مشيرًا إلى أن الخبز البلدي المصري المدعم يعد من الخيارات الجيدة بفضل تركيبته الغذائية المتوازنة، بينما تتعلق فائدة أو ضرر أي نوع من الطعام بالكمية وطريقة الاستخدام، وليس من حيث كونه "أفضل" أو "أسوأ".