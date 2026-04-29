استشاري تغذية: البيض مصدر رائع للبروتين ومينفعش نمنع الخضروات من نظامنا الغذائي

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن البيض مصدر رائع للبروتين والجسم يمتص البروتين منه كاملا .

وقالت نهلة عبد الوهاب في حوارها مع الإعلامية نهال طايل في برنامجها " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" ممكن الواحد ياكل 2 بيضة مسلوق يوميا إذا كان الجسم لا يعاني من من ازمة صحية ".

وتابعت نهلة عبد الوهاب:" مينفعش نقطع ونمنع الخضروات من نظامنا الغذائي اليومي ".

وأكملت نهلة عبد الوهاب :" يفضل استخدام دقيق الحبة الكاملة بدلا من الدقيق الأبيض الذي يتم تكريره أكثر من مرة ".

ولفتت نهلة عبد الوهاب :" الملح مضر لمرضى الضغط والكلى ويجب الاعتدال في استخدام الملح عند تناول الطعام ".

