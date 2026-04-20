ودعته وسط أهله ومحبيه.. نهال طايل: أصعب أيام حياتي في عزاء والدي

عبرت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» على فضائية «صدى البلد»، عن تأثرها الشديد بوفاة والدها، مؤكدة أن يوم العزاء كان من أصعب أيام حياتها، رغم التزامها باحترام وصيته الأخيرة.

وكتبت نهال طايل عبر حسابها علي فيسبوك "إن والدها كان صاحب سيرة طيبة ومكانة كبيرة بين أهله ومحبيه، مشيرة إلى أنها ودعته وسط أهله وناسه وعزوته في مشهد مهيب يعكس محبة الجميع له.

واختتمت بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يجعل دعوات ومحبة أهله في ميزان حسناته دائمًا.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء والإعادة يومي الاثنين والخميس في نفس الموعد وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية .