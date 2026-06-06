الضرائب: تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لـ 5٪ بدلا من 14٪

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لـ5% بدلا من 14%، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وأشارت المصلحة -في فيديو توضيحي اليوم السبت- إلى أن قرار التخفيض يسهم في تقليل التكلفة على مقدمي الخدمات الطبية، وبالتالي تخفيض التكلفة على متلقي الخدمة.

كان وزير المالية أحمد كجوك، قد صرح بأنه سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط؛ لدفع مسار تحفيز الاستثمار الطبي، مشيرا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا.

بدورها، قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن الحزمة الثانية تستهدف في المقام الأول دعم ومكافأة الممول الملتزم، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تقديم مزايا وخدمات نوعية وتيسيرات حقيقية تساعد على تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء.

وكان رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن محورين المحور الأول هو محور الإجراءات والذي يشمل القرارات الوزارية وقرارات رئيس المصلحة ، والمحور الثاني هو محور التشريعات الضريبية.