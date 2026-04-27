تامر حسني يناشد وزارة الصحة ومجدي يعقوب لتوضيح كيفية التغذية السليمة:محدش بقى عارف يأكل إيه

علا محمد

وجه الفنان تامر حسني رسالة ناشد فيها وزارة الصحة المصرية وعدد من الأطباء والمتخصصين أبرزهم الدكتور مجدي يعقوب، مطالبًا بتقديم توضيحات علمية مبسطة حول التغذية السليمة.

وكتب تامر حسني في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: في ظل الفتنة الغذائية اللي حاصلة في مصر وحديث كل الناس دلوقتي عن إيه المفيد لينا وإيه المضر، هل ممكن أناشد وزارة الصحة المصرية وكبار الدكاترة المختصة وأصحاب المستشفيات بردود كافية فيها شرح مفصل عن إيه الأكل المفيد لينا، وإيه اللي مش مفيد.

وأضاف تامر حسني: ياريت يكون شرح مفصل يفهمه الشخص العادي من غير أي مصطلحات طبية أجنبية، أولًا: الخضار أمثال الخس والجرجير وورق العنب وكل الورقيات مفيدة ولا لأ وإزاي نطمن إنها مش مرشوشة مواد تمرض الناس، ثانيًا: البيض والفراخ اللي في بلدنا ناكله إزاي وإزاي نميز ونطمن إنه مش محقون وإزاي نعرفه لو محقون".


وتابع :"ثالثًا: شرب المية بكثرة كما تعلمنا مفيد ولا لأ، رابعًا الحليب مضر ولا كويس وإيه الصح اللي نشربه، خامسًا: الأدوية لازم تتاخد ولا مش لازم ولا مش أي أدوية تتاخد".


وتابع : أناشد وزارتنا المصرية تعملنا ڤيديوهات حد يطلع يكلمنا بالعامية، ويرد بالتفصيل، وبالأدلة العلمية على كل ده وياريت يساعدني صديقي المحترم الأستاذ الفاضل أيمن عباس، بما إنه صاحب أكبر المستشفيات ياريت يطلعلنا دكاترة من عنده مختصة يعملوا ڤيديوهات ترد على كل اللي حاصل في مجتمعنا، وبناشد برضو الدكتور العظيم مجدي يعقوب يدينا من خبرته العظيمة والدكتور الكبير حسام موافي، ويساعدونا الفترة دي كشعب ويريحونا من الجدل الفظيع ده

أتم  تامر حسني حديثه قائلًا: لأن محدش بقى عارف ياكل إيه ومياكلش إيه وثوابت كتير اتغيرت بين يوم وليلة، أرجوكوا متسيبوناش كده لا إحنا ولا ولادنا، وأرجع وأقول محتاجين حد يكلمنا بطريقة بسيطة عامية يشرح فيها بالتفصيل وبالأدلة إيه غلط وإيه صح، وأنا ليه بقول محتاجين أكتر من جهة تتكلم؟ عشان كلنا نطابق الكلام ببعضه مع المنطق ونحكم صح.

