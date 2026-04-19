“غنّينا سوا”.. تامر حسني يكشف كواليس لقائه بالسفير الفرنسي

كشف الفنان تامر حسني عن موقف طريف جمعه بالسفير الفرنسي في مصر، إيريك شوفالييه، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على منصة “إكس”.

وأوضح تامر حسني أنه سعيد بغناءه مع السفير الفرنسي على المسرح خلال إحدى الحفلات.

وتابع ساخرًا: " أنا حاسس إن البوست اللي جاي هكون بعلن عن أول سنجل دويتو أنا ومعالي السفير الفرنسي".

وأشار تامر إلى سعادته بهذا اللقاء، موجّهًا التحية للسفير الفرنسي، ومعبّرًا عن اعتزازه بهذه اللحظة.

كان الفنان تامر حسني، قد أحيا حفل زفاف ابنة الإعلامي خيري رمضان، المقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

وقدم تامر حسني، خلال حفل زفاف ابنة خيري رمضان، عدد من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها العروسان والحضور.