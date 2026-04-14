تامر حسنى يستعيد ذكريات ألبومه الأول مع شيرين عبد الوهاب

استعاد الفنان تامر حسنى، ذكريات ألبومة الاول مع المطربة شيرين عبد الوهاب، والذى يُعد أنطلاقة لمشوارهما الفني الغنائى.

وقال تامر حسنى عبر حسابه على «إنستجرام»: «يلا اتفضلوا كلمونى عن ذكرياتكم مع الألبوم التاريخى ده، ألبوم تامر وشيرين للى مش عارف، دى كانت بدايتى أنا وشيرين، وده أول ألبوم لينا كان كل واحد فينا مغنى نص الألبوم 4 أغانى لوحده وأغنيتين بيجمعونا مع بعض، زى “لو خايفة” و“لو كنت نسيت”».

أضاف: «طبعًا تحية من القلب للشخص اللى من مصر كلها والعالم العربى كله اختار من بينهم تامر حسنى وشيرين عبد الوهاب عشان يقدمهم فى ألبوم واحد الأستاذ نصر محروس، أسطورة الإنتاج المصرى والعربى مين فيكوا بقى حضر الوقت ده أو سمع عنه؟ و اللى هيقولى مكنتش اتولدت ياريت يقولها بشكل أفضل من كده».