مفاجأة.. أغنية "بعيش" لـ تامر حسني كانت لمطرب فلسطيني

تحدث الشاعر محمد حامد عن كواليس صناعة أغنية "بعيش" للنجم تامر حسني التي طرحها منذ 20 عاما، ضمن ألبوم "عينيا بتحبك".

وقال محمد حامد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti" أن الأغنية في البداية لم يكتبها لتامر أو لمطرب معين، وعرضها فريق العمل على عدد من المطربين إلى أن أعجب بها مطرب فلسطيني يدعى إياد.

وتابع محمد قائلا: "كنا خلاص في إجراءات الأغنية وفي أخر وقت قال لنا أنه سيسافر ولن يستطيع أن يأخذ الأغنية واعتذر عنها، لتكون من نصيب تامر حسني ".

وتابع شاعر أغنية "بعيش": "الكوبليه المحذوف كنت كتبته للمطرب الفلسطيني مخصوص لأنه أراد أن تكون حالة خاصة تعبر عن قصته الشخصية من سفر وغربة وهذه المشاعر، وبعد أن أخذها تامر حسني تم حذف هذا الجزء، لتبقى الأغنية كما سمعها الجمهور".

واختتم محمد حامد حديثه موضحا كلمات الكوبليه المحذوف وقال: "وبكيت مش قادر أصدق أنت خلاص مشيت، فيها إيه لو جوا حضني واترميت، أقول نرجع تقول لي يا ريت، طب ليه سألت الطير عليك وقت الخريف، وإزاي لما انكسر قلبي الضعيف وقال عايزك تقول لي نسيت، يا غريب عن أرضي وسمايا، قدامي في مراية، مفيهاش خلاص اتنين، وإزاي حرتاح ما بين ناسي يا واجع لي إحساسي، البعد جالنا منين".

أغنية بعيش

أغنية "بعيش" من كلمات محمد حامد، ألحان تامر علي، وتوزيع أحمد عادل.

ألبوم "عينيا بتحبك" طرحه تامر حسني عام 2006، وتم تصوير أغنيتين من الألبوم فيديو كليب وهما أغنية "عينيا بتحبك" وأغنية "بعيش"، بينما عرض كلا من أغنية "كل مرة"، وأغنية "نور عيني" في فيلم "سيد العاطفي".

