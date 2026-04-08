بسبب أزمة عيش بشوقك.. تامر حسني يرد على حمادة هلال

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو من تصريحات حمادة هلال التى يعتذر فيه له بعد أزمة أغنية “عيش بشوقك” التى غناها تامر حسني وحققت نجاحا كبيرا.

وقال تامر حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: حبيبي یا حمادة انت صاحب عُمر وراجل محترم طول عمرك، بعد كلامك ده أنا نسيت أي زعل لإني شايفك بتتكلم من قلبك شكرا ليك يا حبيبي.

جاءت تصريحات حمادة هلال الأخيرة عقب موجة الجدل التي أثيرت بسبب حديثه السابق، الذي تضمن انتقادًا لتامر حسني وكذلك لشاعر وملحن الأغنية.

وأوضح حمادة أنه كان قد بذل مجهودًا كبيرًا في التحضير للعمل وتجهيزه، إلا أن ظروف مرض والدته وانشغاله بمرافقتها ومتابعة حالتها الصحية حالت دون استكمال المشروع.

وأشار إلى أن هذه الملابسات دفعت صُنّاع الأغنية إلى إسنادها لاحقًا إلى تامر حسني، الذي تولى تقديمها بصوته.

حمادة هلال يكشف مرض والده

كشف الفنان حمادة هلال عن تعرض والده لأزمة صحية كبيرة تسببت في إصابته بشلل نصفي كامل نتيجة جلطة في المخ أصيب بها قبل نحو عام، ما انعكس بشكل كبير على قدرته على الحركة والكلام.

وأوضح هلال، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدّمه الإعلامي خالد فرج، أن الجلطة أثّرت على الجانب الأيسر من جسد والده، ولم يتم التمكن من احتوائها في الوقت المناسب، لتترك مضاعفات مستمرة حتى الآن، بحسب قوله.

وأكد أن والده يحظى بمكانة خاصة بين أهالي منطقة الزاوية الحمراء، لدرجة أنه يصفه بـ“العمدة”، نظرًا لما يتمتع به من محبة واحترام كبيرين، وروى أنه خلال زيارته الأخيرة للمنطقة في شهر رمضان، حرص على تلبية دعوة والده للمشاركة في إفطار جماعي مع الأهالي، حيث أصرّ الأخير على الحضور رغم حالته الصحية، وجاء على كرسي متحرك ليكون وسط الناس، في مشهد يعكس ارتباطه القوي بهم.

كما استعرض هلال جانبًا من مسيرة والده، مشيرًا إلى أنه واجه ظروفًا صعبة في بداية حياته، بعدما خسر والده (جد حمادة) كل ما يملك من أموال، رغم عمله في تجارة الأقمشة، ما اضطر والده للبدء من جديد. ورغم قسوة التجربة، لم يستسلم للحزن، بل تحمّل مسؤولية أسرته، ووقف بجانب إخوته ووالدته دون تردد.

وأشار إلى أن هذه المواقف شكّلت جزءًا كبيرًا من شخصيته، مؤكدًا أن والده كان نموذجًا في الصبر وتحمل المسؤولية، وأن القيم التي نشأ عليها كانت لها تأثير مباشر في مسيرته الفنية والإنسانية.