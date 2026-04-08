دون إنذارات مسبقة.. سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على بيروت

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة والمتزامنة على عدة مناطق في لبنان، شملت العاصمة بيروت ومناطق حيوية داخلها، من بينها المصيطبة والمنارة وعين المريسة وعين التينة، حيث استُهدفت شقة سكنية قرب مقر إقامة نبيه بري.

وأوضح سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن الغارات امتدت إلى مناطق مكتظة بالسكان مثل البسطة وكورنيش المزرعة والبربور، إضافة إلى الضاحية الجنوبية، بما في ذلك مناطق لم يسبق إنذارها مثل حي السلم وبئر حسن، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من المصابين، وسط استمرار تحليق الطيران وتصاعد وتيرة القصف.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف تعمل بشكل متواصل لنقل الجرحى، في وقت أطلقت فيه وزارة الصحة اللبنانية نداءً عاجلًا للمواطنين لإفساح الطرق أمام فرق الإنقاذ، مع إخلاء بعض الشوارع لتسهيل وصول المصابين إلى المستشفيات داخل بيروت ومحيطها.

