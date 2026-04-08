احذروا ارتداء الصيفي.. الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن حالة الطقس

أكد الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي في الطقس، ضمن أجواء ربيعية معتدلة على أغلب الأنحاء، مع وجود بعض الظواهر الجوية الخفيفة غير المؤثرة على حركة المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفي على قناة "صدى البلد" إن درجات الحرارة تسجل نحو 24 درجة مئوية على القاهرة، وهو ما يجعل الأجواء مناسبة للأنشطة اليومية خلال فترات النهار، حيث تميل للدفء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء مائلة للبرودة، خاصة في المناطق المفتوحة ومع نشاط الرياح.

وشدد عضو المركز الإعلامي بالأرصاد على ضرورة عدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية، مشيرًا إلى أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لا يزال كبيرًا، ما قد يعرض البعض لنزلات البرد، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وحذر من التقلبات الجوية السريعة التي تميز هذه الفترة من العام، مؤكدًا أنه قد يحدث تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال أقل من 24 ساعة، قد يتضمن نشاط رياح قوي أو عواصف ترابية يعقبها سقوط أمطار رعدية، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.