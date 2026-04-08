الأرصاد: الأجواء الصيفية لم تبدأ بعد.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الصيفية لم تبدأ بشكل كامل حتى الآن، رغم الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد لا تزال في النصف الأول من فصل الربيع، والذي يشهد تقلبات جوية مستمرة تجمع بين سمات الشتاء والصيف.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن فترات النهار ستشهد أجواء مائلة للحرارة، بينما تستمر برودة الطقس خلال فترات الليل، مع وجود فروق كبيرة بين درجات الحرارة قد تصل إلى 10 و12 درجة مئوية، ما يستدعي عدم التخلي الكامل عن الملابس الشتوية، والاكتفاء بالملابس الخفيفة أو الخريفية.

وأضافت أن الارتفاعات في درجات الحرارة ستبدأ بشكل تدريجي، حيث تصل العظمى في القاهرة إلى 26 درجة الخميس، ثم ترتفع إلى 27 و28 درجة مع نهاية الأسبوع، متوقعة أن تتجاوز 30 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، ما يمنح إحساسًا بالأجواء الصيفية خلال النهار فقط.

وأشارت إلى أن فصل الصيف رسميًا يبدأ في 21 يونيو، مؤكدة أن الاستقرار الكامل في الأجواء الصيفية لن يتحقق قبل نهاية شهر أبريل، خاصة مع استمرار برودة الليل خلال الفترة الحالية.

