على طريقة مباراة اسبانيا ومصر .. أزمة جديدة بسبب هتافات جماهير ريال مدريد أمام بايرن ميونخ تفتح ملف العنصرية

تعيش الكرة الإسبانية واحدة من أكثر لحظاتها حساسية وإحراجًا خلال الفترة الحالية بعد واقعة جديدة أعادت ملف العنصرية إلى الواجهة بقوة وهذه المرة من قلب مدرجات ريال مدريد خلال المواجهة التي جمعته بنظيره بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025–2026.

الهزيمة التي تلقاها الفريق الملكي بنتيجة 2-1 لم تكن الحدث الأبرز في تلك الليلة بقدر ما أثارته الهتافات الصادرة من بعض الجماهير والتي وصفت بأنها عنصرية ومسيئة للمسلمين لتفتح بابًا واسعًا من الجدل والغضب ليس فقط داخل إسبانيا بل على مستوى كرة القدم العالمية.

وجاءت هذه الواقعة في توقيت بالغ الحساسية خاصة أنها لم تكن الأولى من نوعها بل امتدادًا لسلسلة من الحوادث التي ألقت بظلالها على الملاعب الإسبانية في السنوات الأخيرة.

فبحسب ما تداولته تقارير إعلامية أوروبية رددت مجموعة من جماهير ريال مدريد عبارات مسيئة كان أبرزها هتاف مشابه لما ظهر في مباراة سابقة بين منتخب إسبانيا ومنتخب مصر وهو ما تسبب حينها في موجة انتقادات واسعة خاصة مع وجود لاعبين من خلفيات ثقافية ودينية متنوعة داخل صفوف المنتخب الإسباني.

الفيفا يحقق

الأزمة لم تتوقف عند حدود الإدانة الجماهيرية أو الإعلامية بل أخذت أبعادًا أكثر خطورة في ظل الحديث عن فتح تحقيقات محتملة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتزامن مع تزايد الضغوط على الاتحاد الإسباني خاصة مع اقتراب استضافة كأس العالم 2030 وهي البطولة التي تراهن عليها إسبانيا لتأكيد مكانتها العالمية قبل أن تهدد مثل هذه الوقائع صورتها أمام المجتمع الدولي.

وتعكس هذه الحادثة أزمة أعمق داخل الكرة الإسبانية حيث لم تعد العنصرية مقتصرة على استهداف لاعبين بعينهم بل امتدت لتشمل فئات ومجتمعات بأكملها وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول فعالية الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة.

ضحايا العنصرية

ولعل المفارقة اللافتة أن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كان أحد أبرز ضحايا العنصرية في الملاعب الإسبانية خلال المواسم الماضية خاصة في مواجهات أمام فالنسيا ما دفع النادي الملكي حينها لاتخاذ مواقف صارمة والدفاع عن لاعبه بقوة في مشهد يبدو متناقضًا مع ما حدث مؤخرًا من بعض جماهيره.

كما لم يسلم لاعبون آخرون من هذه الظاهرة مثل لامين يامال وأنسو فاتي بل وحتى نجوم عالميين بحجم كيليان مبابي ما يعكس اتساع دائرة الأزمة وتحولها إلى تحدٍ حقيقي يواجه الكرة الأوروبية بشكل عام.

الريال يتواصل مع السلطات الأمنية

وفي محاولة لاحتواء الموقف تشير التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل في التنسيق مع الجهات الأمنية والسلطات المختصة من أجل تحديد هوية المتورطين في إطلاق هذه الهتافات تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم على غرار ما حدث في وقائع سابقة شهدت توقيف عدد من المشجعين.

لكن يبقى السؤال الأهم: هل تكفي هذه الإجراءات لردع الظاهرة؟ أم أن الكرة الإسبانية بحاجة إلى مراجعة شاملة تتجاوز الحلول التقليدية؟

ما حدث في مدرجات سانتياجو برنابيو يعيد التأكيد على أن كرة القدم رغم كونها لعبة تجمع الشعوب لا تزال تعاني من سلوكيات تهدد قيمها الأساسية وهو ما يتطلب تحركًا أكثر حسمًا من جميع الأطراف سواء الأندية أو الاتحادات أو الجهات المنظمة.

وفي ظل هذا المشهد يجد ريال مدريد نفسه أمام اختبار حقيقي ليس فقط على المستوى الرياضي بعد خسارته أمام بايرن ميونخ بل أيضًا على المستوى الأخلاقي والمؤسسي في كيفية التعامل مع هذه الأزمة والحفاظ على صورته كنادٍ عالمي يمثل قيم الاحترام والتنوع.

ومع اقتراب مواجهة الإياب تتجه الأنظار ليس فقط إلى ما سيقدمه الفريق داخل الملعب بل أيضًا إلى ما إذا كانت هذه الواقعة ستكون نقطة تحول حقيقية في التعامل مع ملف العنصرية أم مجرد حلقة جديدة في سلسلة أزمات لم تجد طريقها للحل حتى الآن.