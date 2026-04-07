انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كيميتش: بايرن ميونخ وريال مدريد أكبر ناديين تاريخا في كرة القدم

كيميتش
كيميتش
إسراء أشرف

أكد جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، على أهمية فرض أسلوب الفريق البافاري على أرض الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، خلال مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة اليوم، الثلاثاء.

وأشار كيميتش في المؤتمر الصحفي إلى صعوبة مواجهة الريال، قائلاً: "ريال مدريد فريق قوي يمتلك أسلوبًا مميزًا ويستطيع خلق الفرص في أي لحظة، لذا سيكون من الضروري أن نُبرز نقاط قوتنا في الملعب ونتكيف مع طريقة لعبهم".

وحول آخر مواجهة إقصائية للفريقين، أضاف الدولي الألماني: "في مباراة الذهاب شعرنا أننا نستحق الفوز بنتيجة أكبر، وفي الإياب كان ريال مدريد أفضل، لكننا استعدنا توازننا مع تسجيل ديفيز لهدف رائع. هذه المرة لا توجد إصابات في الفريق، والجميع جاهز، وهو أمر مهم جدًا مقارنة بالمواجهات السابقة هنا".

وتحدث كيميتش عن أجواء ملعب سانتياجو برنابيو: "الجماهير هنا مذهلة، جئنا كثيرًا بنوايا طيبة لكننا غادرنا بخيبة أمل، الآن مباراة الإياب ستكون في ميونخ، وهذه ميزة لنا".

وعن متابعة مباريات الريال أمام مانشستر سيتي، قال: "لم أشاهد المباريات، لكن ريال مدريد دائمًا فريق صعب، وأثبت تأهله أمام السيتي أنه يستحق المنافسة على أعلى المستويات".

وأشار كيميتش إلى سر التفوق على ريال مدريد: "لكي تهزم الريال، يجب أن تكون في أفضل حالاتك الذهنية والتكتيكية، الجميع متحمس ومستعد للمعركة، هذه المباراة تمثل أعلى مستوى من المنافسة وننتظرها بشغف".

وختم كيميتش حديثه بالتأكيد على حجم اللقاء: "هي مباراة خاصة جدًا، بالنسبة لي ريال مدريد وبايرن ميونخ هما أكبر ناديين في العالم، ومواجهة الغد تعكس دائمًا قوة وندية كلا الفريقين".

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

السردين

أسعار السيارات

