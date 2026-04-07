ليلة الحسم في باريس.. محمد صلاح يطارد رقم توماس مولر

يستعد النجم المصري محمد صلاح لكتابة فصل جديد في مسيرته الأوروبية عندما يقود ليفربول في مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان مساء الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

رقم تاريخي في المتناول

ويدخل صلاح المواجهة بطموح خاص إذ يقترب من معادلة رقم الأسطورة الألمانية توماس مولر، نجم بايرن ميونخ السابق من حيث عدد الأهداف في دوري الأبطال.

ويمتلك الملك المصري 54 هدفا في البطولة، ويحتاج إلى تسجيل 3 أهداف خلال مواجهتي الذهاب والإياب لمعادلة رقم مولر (57 هدفًا)، وهو ما يمنحه حافزًا إضافيًا للتألق أمام بطل فرنسا.

طموح أوروبي قبل الوداع

ويسعى صلاح لاستغلال المواجهة المرتقبة لتعزيز سجله التهديفي وقيادة ليفربول نحو الاقتراب من اللقب القاري، الذي يطمح لتحقيقه للمرة الثانية في مسيرته.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 14 أبريل على ملعب أنفيلد، في مواجهة حاسمة قد تحدد مصير الفريقين في البطولة.

رحلة أسطورية تقترب من النهاية

ويعيش صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا فصوله الأخيرة مع ليفربول بعدما قضى داخل أسوار النادي منذ عام 2017 خاض خلالها نحو 435 مباراة ونجح في ترسيخ اسمه كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ "الريدز".

ومع اقتراب نهاية رحلته، يطمح النجم المصري لتوديع الجماهير بإنجاز كبير يضاف إلى سجله الحافل، ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.