أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

أعلن ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب حارس المرمى تيبو كورتوا، والدفاعي فيرلاند ميندي، ولاعب الوسط رودريجو جوس، جميعهم بسبب الإصابات، بينما عاد لاعب الوسط داني سيبايوس للتشكيلة بعد تعافيه.

وجاءت قائمة لاعبي ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، خافي نافارو.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ترينت، أسينسيو، كاريراس، فران جارسيا، روديجر، هويسن.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تياجو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، ماستانتونو.