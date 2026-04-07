ستيفن جيرارد: استبدال محمد صلاح في ليفربول أمر صعب للغاية

أكد ستيفن جيرارد، نجم ليفربول السابق، أن استبدال محمد صلاح في صفوف الريدز سيكون تحديًا كبيرًا، لكنه أبدى ثقته في قدرة إدارة النادي على التعامل مع رحيل اللاعب، كما فعلت في الماضي مع نجوم آخرين.

وجاء تصريح جيرارد خلال حديثه لشبكة «talkSPORT»، بعد إعلان صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، عقب تسع سنوات قضاها مع الفريق الإنجليزي.



وقال جيرارد: «القلق يكمن في محاولة استبدال صلاح من حيث التكافؤ، فهناك عدد قليل من اللاعبين الذين يمكن أن يقدموا نفس المستوى». وأضاف: «قد يكون مايكل أوليس أحد الخيارات، لكنني لا أظن أنه متاح. مع خبرتي كلاعب سابق، أعلم أن فريق التعاقدات في ليفربول يمتلك خيارات متعددة، ولا يعني بالضرورة أنهم سيبحثون عن لاعب مطابق تمامًا».

وتابع جيرارد: «عندما رحل ماني، جاء دياز كخيار مختلف قليلًا، وعندما ترك سواريز الفريق، كان هناك عدة بدائل متنوعة لمحاولة ملء الفراغ». وأضاف: «ليفربول لديه سجل رائع في استبدال النجوم الذين رحلوا، ولدي ثقة كبيرة بأنهم سيجدون خيارات لتعويض مساهمة صلاح في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، وهو أمر صعب لأنه كان لاعبًا مذهلاً لسنوات عديدة».