آلان شيرر ينتقد مستوى محمد صلاح ويصف الموسم الحالي بـ "المحبط"

أبدى آلان شيرر، أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد، أسفه الكبير تجاه مستوى محمد صلاح مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم، مؤكدًا أن رؤية الدولي المصري يعاني بهذه الطريقة يعد أمرا محبطا .

ويشهد موسم 2026/2027 هبوطًا واضحًا في أداء صلاح، حيث تعرض اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لانتقادات واسعة من قبل الجماهير والإعلام، بعد تراجع تأثيره على نتائج الفريق.

كانت الانتقادات قد تصاعدت بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0، ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أهدر محمد صلاح ركلة جزاء حرجة خلال المباراة.

وقال شيرر في تصريحات نقلها موقع "RousingTheKop": "صلاح بعيد كل البعد عن مستواه، تلك الفرصة التي أتيحت له في الشوط الأول أمام مانشستر سيتي كانت مهمة جدًا، لكنه لم يستغلها."

وأضاف المهاجم السابق: "كان بإمكانه التعامل مع الموقف بطريقة مختلفة، لكنه لم يقم بالخطوة الصحيحة، وأضاع ركلة الجزاء أيضًا.. للأسف، ليس من الجيد رؤية ذلك، ومن المؤلم رؤية نجم كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز يعاني هكذا."

يأتي ذلك بعد إعلان محمد صلاح في وقت سابق أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة بالألقاب الفردية والجماعية مع النادي الإنجليزي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل الفريق وقدرته على التعافي بعد رحيل نجمه المصري.