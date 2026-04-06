حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين بسبب التقلبات الجوية المتوقعة .. خبر يتساءل جميع أولياء أمور طلاب المدارس عن مدى حقيقته

تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية الأربعاء والخميس المقبلين .. هل صدر القرار؟

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بشأن تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين بسبب التقلبات الجوية المتوقعة.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال صدور أي قرار رسمي ينص على تعطيل الدراسة الثلاثاء و الأربعاء والخميس المقبلين بسبب التقلبات الجوية المتوقعة ، فمن المؤكد أنه سيتم إعلانه في بيان رسمي عاجل يتم نشره في جميع وسائل الإعلام .

وشدد المصدر على أنه من المتعارف عليه أن قرارات تعطيل الدراسة بسبب التقلبات الجوية ، غالبا ما يتم إصدارها من كل محافظ في محافظته بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك حسب خطورة الحالة الجوية في كل محافظة حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين .

حالة الطقس .. التقلبات الجوية المتوقعة

ومن جانبها ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي غداً الثلاثاء 7 ابريل وبعد غد الأربعاء 8 ابريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه سيكون أيضا هناك شبورة مائية من 4 صباحا لـ9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد و وسط سيناء ابتداءا من غد وحتى يوم الجمعة القادم

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ابتداءا من غد وحتى يوم الجمعة القادم .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بالفعل بداية دخول السحب الممطرة على أقصى غرب البلاد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، كما توجد بعض السحب المنخفضة شمال الوجه البحرى قد يصاحبها فرص سقوط خفيفة على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من (مطروح - السلوم ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري : 24 يوم الثلاثاء - 23 يوم الأربعاء - 25 يوم الخميس

السواحل الشمالية : 19 يوم الثلاثاء - 20 يوم الأربعاء - 22 يوم الخميس

شمال الصعيد : 27 يوم الثلاثاء - 24 يوم الأربعاء - 26 يوم الخميس

جنوب الصعيد : 32 يوم الثلاثاء - 29 يوم الأربعاء - 29 يوم الخميس