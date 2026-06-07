نجما البرازيل يطلبان قميص شوبير وعبد الكريم عقب مواجهة مصر الودية

شهدت نهاية المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي لفتة رياضية مميزة، بعدما حرص عدد من لاعبي المنتخب البرازيلي على تبادل القمصان مع نجوم الفراعنة عقب صافرة النهاية، في أجواء عكست روح الاحترام المتبادل بين لاعبي المنتخبين.

وأقيمت المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث جاءت المواجهة بمثابة الاختبار الأخير قبل انطلاق البطولة العالمية. وانتهى اللقاء بفوز المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل هدف، بعدما قدم المنتخب المصري أداءً جيدًا أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وعقب انتهاء المباراة، توجه حارس مرمى البرازيل أليسون بيكر إلى مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر، طالبًا الحصول على قميصه في مشهد حظي باهتمام المتابعين، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به شوبير خلال اللقاء وتصديه لعدة فرص خطيرة.

كما حرص رافينها، نجم المنتخب البرازيلي، على تبادل القمصان مع اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية. وجاءت هذه اللفتة تقديرًا لما يقدمه اللاعب من مستويات واعدة، إضافة إلى ما يمتلكه من إمكانات فنية لفتت الأنظار خلال الفترة الأخيرة.

وتعكس هذه المواقف مدى التقدير الذي يحظى به لاعبو المنتخب المصري من جانب نجوم البرازيل، خاصة في ظل الأداء القوي الذي قدمه الفراعنة خلال المباراة رغم الخسارة.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته للمشاركة في كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران. ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم 15 يونيو، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم 22 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27 يونيو، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية والتأهل إلى الأدوار الإقصائية