الأرصاد": سحب ممطرة تغطي سماء مطروح والسلوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من “مطروح - السلوم” يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس غدٍ الثلاثاء 7 أبريل 2026 سيشهد استمرار حالة التقلبات الجوية، حيث يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر، دافئًا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب الصعيد باردًا ليلًا.

وتعكس هذه الحالة استمرار الفروق الحرارية بين فترات اليوم، ما يستدعي الحذر خاصة في ساعات الصباح والليل.



وتتكون شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خلال الفترة من 4 إلى 9 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسط سيناء.

وحذرت الهيئة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مما قد يؤثر على حركة المرور، خاصة في الطرق السريعة والزراعية.

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من:

شمال الصعيد

محافظة البحر الأحمر

بعض مناطق سيناء

ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات:

القاهرة: 25 / 15

الإسكندرية: 22 / 12

مطروح: 20 / 12

سوهاج: 29 / 16

قنا: 31 / 17

أسوان: 32 / 19

وتوضح هذه الدرجات استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا على شمال البلاد، مقابل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة جنوبًا.

بشكل عام، تشير توقعات الأرصاد إلى استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الطقس خلال الساعات المقبلة، مع فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ونشاط للرياح، إلى جانب شبورة مائية في الصباح الباكر، ما يستدعي الحذر واتباع التعليمات الرسمية لتجنب أي مخاطر محتملة.



