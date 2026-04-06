لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد": سحب ممطرة تغطي سماء مطروح والسلوم

محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من “مطروح - السلوم” يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس غدٍ الثلاثاء 7 أبريل 2026 سيشهد استمرار حالة التقلبات الجوية، حيث يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر، دافئًا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب الصعيد باردًا ليلًا.

وتعكس هذه الحالة استمرار الفروق الحرارية بين فترات اليوم، ما يستدعي الحذر خاصة في ساعات الصباح والليل.


وتتكون شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خلال الفترة من 4 إلى 9 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسط سيناء.

وحذرت الهيئة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مما قد يؤثر على حركة المرور، خاصة في الطرق السريعة والزراعية.

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من:

شمال الصعيد
محافظة البحر الأحمر
بعض مناطق سيناء
ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات:

القاهرة: 25 / 15
الإسكندرية: 22 / 12
مطروح: 20 / 12
سوهاج: 29 / 16
قنا: 31 / 17
أسوان: 32 / 19
وتوضح هذه الدرجات استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا على شمال البلاد، مقابل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة جنوبًا.

بشكل عام، تشير توقعات الأرصاد إلى استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الطقس خلال الساعات المقبلة، مع فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ونشاط للرياح، إلى جانب شبورة مائية في الصباح الباكر، ما يستدعي الحذر واتباع التعليمات الرسمية لتجنب أي مخاطر محتملة.


 

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: هل توفير 40 مليون جنيه يوميًا من الغلق يعوض الخسائر؟

الفنان يوسف الشريف

يوسف الشريف يكشف سبب غيابه عن الشاشة لمدة 5 سنوات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: الحكومة لازم تخف إيدها شوية عن المواطنين

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد