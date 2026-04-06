الجمعة.. «العندليب صوت لا يغيب وحنين لا ينطفئ» بملتقى الهناجر الثقافي

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان «العندليب صوت لا يغيب وحنين لا ينطفئ» فى الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل ١٠ أبريل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور .

يتحدث فى الملتقى الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، الكاتب والناقد الفني محمد الروبي، الناقد الموسيقي الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، الكاتب الصحفي عادل السنهوري، الصحفية الناقدة سمية عبد المنعم، الأستاذ محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ .

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسس ومدير الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، تقدمها فرقة «شموع» بقيادة الفنان «سعيد عثمان» .