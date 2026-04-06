عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجاح عملية إنقاذ طيار أمريكي كان مفقودًا داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن الضابط أصبح في أمان تام.





وأوضح أن العملية تُعد من أكثر مهام البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث شاركت فيها عشرات الطائرات المسلحة بأحدث الأسلحة.





وأشار إلى أن الطيار كان متواجدًا خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، وكان مطاردًا من قبل قوات معادية.





وشدد ترامب على أن بلاده لا تتخلى عن جنودها تحت أي ظرف، معتبرًا أن العملية تعكس التفوق الجوي والقدرات العسكرية الكبيرة للجيش الأمريكي، واحترافيته في تنفيذ المهام المعقدة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.