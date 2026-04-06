نقابة المهن السينمائية تنعى والد المخرج محمد إبراهيم رئيس قطاع التليفزيون

نعت نقابة المهن السينمائية والد المخرج محمد إبراهيم، رئيس قطاع التليفزيون، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

واصدرت النقابة بيان عبر الحساب الرسمي على فيسبوك ، جاء فيه: “ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، والد الزميل المخرج محمد إبراهيم، رئيس التليفزيون المصري، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان”.

ومن المقرر ان تقام الجنازة غدًا الثلاثاء 7 / 4 / 2026 بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري- ٦ أكتوبر، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

