حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

هل تقرر تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 ؟ .. سؤال يردده حاليا أولياء أمور طلاب المدارس بشكل واسع على وسائل التواصل الإجتماعي ، بعد حالة الارتباك التي شهدتها الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وتعطيل الدراسة أكثر من مرة لسوء الاحوال الجوية ، وتأجيل امتحانات شهر ابريل
تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 .. ماذا قررت التعليم ؟
من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026
وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أي قرارات تنص على تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026
وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد امتحانات نهاية العام 2026 كما هي بدون أي تغيير
موعد امتحانات امتحانات نهاية العام 2026 للنقل
موعد امتحانات نهاية العام 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات نهاية العام 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
موعد امتحانات نهاية العام 2026 للشهادة الإعدادية
أما عن موعد امتحانات نهاية العام 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون امتحانات نهاية العام 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
امتحانات نهاية العام 2026
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم وضع امتحانات نهاية العام 2026 من داخل مناهج وكتب الوزارة التي تم تدريسها للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني ، مع التأكيد على الابتعاد عن الأسئلة التي تحمل طابعا خلافيا في السياسة أو الدين .
موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني ، مؤكدة ما يلي :
- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
- موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026