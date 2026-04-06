رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

هل تقرر تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 ؟ .. سؤال يردده حاليا أولياء أمور طلاب المدارس بشكل واسع على وسائل التواصل الإجتماعي ، بعد حالة الارتباك التي شهدتها الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وتعطيل الدراسة أكثر من مرة لسوء الاحوال الجوية ، وتأجيل امتحانات شهر ابريل 

تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 .. ماذا قررت التعليم ؟

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أي قرارات تنص على تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026

وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد امتحانات نهاية العام 2026 كما هي بدون أي تغيير

موعد امتحانات امتحانات نهاية العام 2026 للنقل

موعد امتحانات نهاية العام 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات نهاية العام 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات نهاية العام 2026 للشهادة الإعدادية

أما عن موعد امتحانات نهاية العام 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون امتحانات نهاية العام 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

امتحانات نهاية العام 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم وضع امتحانات نهاية العام 2026 من داخل مناهج وكتب الوزارة التي تم تدريسها للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني ، مع التأكيد على الابتعاد عن الأسئلة التي تحمل طابعا خلافيا في السياسة أو الدين .

موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني ، مؤكدة ما يلي :

  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

ملتقى الهناجر الثقافى
ملتقى الهناجر الثقافى
ملتقى الهناجر الثقافى

سيارة ‏SUV‏
سيارة ‏SUV‏
سيارة ‏SUV‏

