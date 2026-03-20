التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور قرارات رسمية بتغيير نظام امتحانات شهر مارس لطلاب الصفوف الرابع و الخامس والسادس الإبتدائي ، ليتم عقد امتحان واحد في جميع المواد لطلاب الرابع و الخامس والسادس الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن كل ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نظام امتحانات شهر مارس لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي ، ليتم عقد امتحان واحد في جميع المواد لطلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، وتعديل جداول امتحانات شهر مارس للصفوف المذكورة ، ما هي إلا أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والاخبار الرسمية من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر مارس 2026 ، مؤكدةً انه في اطار الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية تقرر الآتي :

يتم إعداد امتحانات شهر مارس 2026 على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس

يتم اعداد كل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026 من ثلاثة نماذج مختلفة

تتولى الإداراة التعليمية مسئولية تصوير امتحانات شهر مارس 2026 ، ولا تحمل المدارس أي أعباء مالية

تعقد امتحانات شهر مارس 2026 في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل مصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية

تعد جميع أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 من خلال أسئلة الكتاب المدرسي وأسئلة كتيب التقييمات ، ويحذر مخالفة ذلك، وتقع المسئولية على واضع الامتحان وعلى الموجهين العموم متابعة هذا الأمر جيدا

التأكيد على تضمين أسئلة حفظ القرآن الكريم في امتحانات التربية الدينية ، طبقا لما ورد بمواصفات الورقة الامتحانية

تكليف موجهي الصفوف الأولى بتطبيق ما ورد بالمادة الرابعة والخامسة بالقرار الوزاري ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ بكل دقة

موعد امتحانات شهر مارس 2026

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة