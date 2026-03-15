4 يونيو .. موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

أما عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني ، فمن المعتاد ألا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ، حيث لا يتم اعتماده من وزير التربية والتعليم مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني ، تتولى إعلانه كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بعد اعتماده رسمياً من المحافظ

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني في لجان داخل المدارس ، وسط إلتزام تام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش والتسريب ، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني ، يتم إعدادها من داخل المنهج الذي تم تدريسه للطلاب في الفصل الدراسي الثاني .

موعد انتهاء العام الدراسي 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد انتهاء العام الدراسي 2026 مؤكدة أنه بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 من المقرر أن يكون موعد انتهاء العام الدراسي 2026 هو 11 يونيو 2026 لجميع الصفوف الدراسية .

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لجميع الصفوف الدراسية ، مؤكدة ما يلي :

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل : من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 من السبت 20 يونيو 2026

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أما عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 هو نهاية مايو 2026