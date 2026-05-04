محافظ أسيوط: مسابقة فنية بالقوصية لاكتشاف مواهب الطلائع

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية دعم ورعاية المواهب الفنية لدى النشء والطلائع، والعمل على اكتشافها وتنميتها من خلال الأنشطة الثقافية والفنية التي تنفذها مراكز الشباب، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت مسابقة فنية في الرسم بعنوان "جمال الطبيعة" بمركز شباب بني قرة التابع لإدارة شباب القوصية، ضمن فعاليات مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، بمشاركة 12 طليعًا من أعضاء المركز، حيث قدم المشاركون أعمالًا فنية عكست مواهبهم وإبداعاتهم في التعبير عن جمال الطبيعة بأساليب متنوعة ومتميزة.

وأشار المحافظ إلى أن المسابقة تأتي ضمن خطة النشاط الفني لقطاع الطلائع للعام المالي الحالي، وتهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الفنية، وتشجيع الطلائع على الإبداع والتعبير عن قدراتهم، بما يسهم في بناء شخصياتهم المتكاملة وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الفعاليات أسفرت عن فوز 4 من المشاركين بعد تقييم الأعمال الفنية من خلال لجنة تحكيم أشرف عليها بهاء الدين زناتي مدرس التربية الفنية، حيث جرى تكريم الفائزين ومنحهم جوائز تقديرًا لتميزهم وتحفيزًا لهم على مواصلة الإبداع.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار تنفيذ مثل هذه الفعاليات داخل مراكز الشباب بمختلف القرى والمراكز، لما تمثله من دور مهم في تنمية القدرات الإبداعية للنشء، ودعم الأنشطة الهادفة التي تسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للطلائع والشباب بما يساعدهم على تطوير مواهبهم وتحقيق طموحاتهم.