التعليم: الخميس.. آخر فرصة للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غلق باب التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 يوم الخميس 19 مارس 2026

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن  للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين الدخول على رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي:

https://tawzef.emis.gov.eg

خطوات التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

-ادخل على رابط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية  https://tawzef.emis.gov.eg

- اكتب الرقم القومي
- ادخل تاريخ الميلاد 
- حدد محافظة الميلاد
- حدد النوع ( ذكر - أنثى)
- حدد المدرسة المتقدم لها
- حدد النوعية الوظيفية
-حدد الوظيفة المتقدم لها 
-اضغط على تسجيل الدخول
 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وتعمل جميعها بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والخدمية، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتحرص وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يكون تستهدف اختيار عناصر بشرية متميزة قادرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التطوير المستمر والتدريب التقني عالي الجودة، تحت إشراف نخبة من الخبراء المعتمدين.

وعلى جانب آخر ، في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعليم التكنولوجي وتأهيل الطلاب لمهارات المستقبل، وقع الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المناهج الدراسية وتنمية قدرات المعلمين والمدربين، بما يضمن إعداد طلاب قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والابتكار.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل بين الجامعات والمدارس الفنية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتنفيذ أنشطة بحثية مشتركة، بما يدعم الابتكار ويرتقي بكفاءة العملية التعليمية وفق رؤية مصر 2030.

