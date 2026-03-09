أولياء أمور "أبناؤنا في الخارج" العالقين بدول الخليج يستغيثون بوزير التعليم

استغاث أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2026 ، والمقيمين في دول الخليج بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، وذلك عبر جروب حوار مجتمعي تربوي.

وقال أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2026 ، والمقيمين في دول الخليج في استغاثتهم : “في إطار الظروف الراهنة في دول الخليج وتوقف الطيران ، أصبح طلاب “أبناؤنا في الخارج” عالقين في دول الخليج ، حيث لم يتم تسجيلهم بالترم الاول على اساس أنهم كان من المقرر لهم النزول إلى مصر في نهاية الترم الثاني لآداء امتحانات أبناؤنا في الخارج في الترمين معا”.

وأضاف أولياء الأمور : "نلتمس من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، قبول الطلاب استثناء ببيان الغياب للترم الاول من المدارس المقيدين فيها في مصر ، وذلك لعدم معرفة أولياء أمورهم بموعد تمكنهم من النزول إلى مصر واداء اختبار الترم الثاني ، لذا نلتمس موافقة محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني ، وإصدار تعليمات لإدارة أبناؤنا في الخارج بقبول بيانات الغياب للترم الأول.

واستكمل أولياء الأمور مناشدتهم لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلين: "نطالب أيضا بعمل استثناء للطلاب غير المقيدين بالمدارس المصرية، الذين لم يتمكنوا من التسجيل بالترم الاول ، بالتسجيل على نظام أبناؤنا في الخارج 2026 وذلك نظرا للظروف الراهنة في دول الخليج ، كما كان متبعا في عام 2022 و 2023 بإستثناء الطلاب الذين لم يُلحقوا بالتسجيل بالترم الاول وغير المقيدين بالمدارس المصرية ولكن مقيدين على نظام أبناؤنا في الخارج 2026 لسنوات طويلة.

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد قررت أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو 2026.