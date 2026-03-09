قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
أخبار البلد

أولياء أمور "أبناؤنا في الخارج" العالقين بدول الخليج يستغيثون بوزير التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

استغاث أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2026 ، والمقيمين في دول الخليج بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، وذلك عبر جروب حوار مجتمعي تربوي.

وقال أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2026 ، والمقيمين في دول الخليج في استغاثتهم : “في إطار الظروف الراهنة في دول الخليج وتوقف الطيران ، أصبح طلاب “أبناؤنا في الخارج” عالقين في دول الخليج ، حيث لم يتم تسجيلهم بالترم الاول على اساس أنهم كان من المقرر لهم النزول إلى مصر في نهاية الترم الثاني لآداء امتحانات أبناؤنا في الخارج في الترمين معا”.

وأضاف أولياء الأمور : "نلتمس من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، قبول الطلاب استثناء ببيان الغياب للترم الاول من المدارس المقيدين فيها في مصر ، وذلك لعدم معرفة أولياء أمورهم بموعد تمكنهم من النزول إلى مصر واداء اختبار الترم الثاني  ، لذا نلتمس موافقة محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني ، وإصدار تعليمات لإدارة أبناؤنا في الخارج بقبول بيانات الغياب للترم الأول.

واستكمل أولياء الأمور مناشدتهم لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلين: "نطالب أيضا بعمل استثناء للطلاب غير المقيدين بالمدارس المصرية، الذين لم يتمكنوا من التسجيل بالترم الاول ، بالتسجيل على نظام أبناؤنا في الخارج 2026 وذلك نظرا للظروف الراهنة في دول الخليج ، كما كان متبعا في عام 2022 و 2023 بإستثناء الطلاب الذين لم يُلحقوا بالتسجيل بالترم الاول وغير المقيدين بالمدارس المصرية ولكن مقيدين على نظام  أبناؤنا في الخارج 2026 لسنوات طويلة.

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد قررت أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو 2026.

أبناؤنا في الخارج 2026 أبناؤنا في الخارج التربية والتعليم التعليم

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

الكوليسترول

نوع ياميش غير متوقع يخفض الكوليسترول بالدم

السردين

أكلة العيد .. طريقة عمل السردين المخلل في أسبوع

شاورما

هنفطر ايه النهاردة .. شاورما فراخ مع الثومية والسلطة ومناقيش بالزعتر ومهلبية قمر الدين

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفتوى وقضية الشيخ بخيت

