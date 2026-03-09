أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا

دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى ضرورة مساندة الدولة المصرية في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: “‏هذا وقت الإصطفاف ومساندة الدولة ونتحمل أى إجراءات قد تتخذها الحكومة بسبب الظروف الطارئة التى تمر بها المنطقة وارتفاعات كبيرة لأسعار البترول والغاز وتأثيره على سلاسل الإمداد والشحن، وصل سعر البرميل ١١٩ دولارا قبل التراجع الى ٩٠ دولارا فى جلسات التداول اليوم لأن الأيام القادمة قد تزداد المنطقة اشتعالا اذا لم تتوقف هذه الحرب اللعينة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، ويتوقف العدوان الإيرانى الهمجى والغاشم على الدول العربية الشقيقة ‏حفظ الله بلادنا .. تحيا مصر”.

وسجل سعر برميل النفط ارتفاعاً كبيرا بنسبة 30% اليوم الاثنين 9 مارس 2026 متجاوزا 117 دولارا، نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المتواصلة في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز.

وكذلك ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 70%، منذ بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة قصيرة .

وقلص خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه إلى 13.41% ليصل إلى 103.09 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال 16.33% ليصل إلى 107.83 دولارا للبرميل.