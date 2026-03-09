10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في الجزء الثالث من مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو

أعلن الإعلامي أحمد موسى أسماء الفائزين في الجزء الثالث من مسابقة «نورانيات قرآنية»، التي تُعد واحدة من أبرز المسابقات الدينية الهادفة إلى تشجيع حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وجاء إعلان النتائج خلال برنامجه، حيث وجه التهنئة للفائزين، مؤكدًا أن المسابقة تسعى إلى دعم حفظة كتاب الله وتعزيز القيم الدينية لدى مختلف الفئات.

أسماء الفائزين من مسابقة نورانيات قرآنية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن نتيجة السحب في اليوم الـ15 من مسابقة نورانيات قرآنية التي أطلقتها قناة صدى البلد في القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى إن رمضان شهر الصوم والعبادة والعمل الصالح والدعاء والقيام، وهناك عدد كبير من البرامج الدينية على قناة صدى البلد.

ولفت إلى أن البرنامج يذاع يوميًا في الرابعة عصرًا يقدمه 3 من علماء الأزهر الشريف، وهم الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 60 فائزًا طوال شهر رمضان المبارك، وسيتم اليوم إعلان 10 فائزين من خلال سحب إلكتروني دون تدخل بشري.

وجه موسى، الشكر للنائب محمد أبو العينين على رعايته وإطلاقه لهذه المناسبة وحرصه على أن يكون مقدمي المسابقة من حفظة كتاب الله، موضحا أن هذه مهمة صعبة وليس أي شخص يتصدى لها ولا يوجد أهم من علماء الأزهر.

أسماء الفائزين الـ10

حمزة محمد غريب أحمد، رضوان محمود بغدادي.

عائشة محمد علي، محمود عبد الرحيم عبد الحميد عبد المجيد.

سدرة سعيد عبد القادر، مصطفى محمد رضا مصطفى.

السيد عمارة السيد عمارة، علي محمد مصطفى محمد.

منى عبد العليم حسين محمد، وسيدة محمد حسن.