إلكترونية و15% أسئلة مقالية|قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر مارس لأولى و2 ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر مارس 2026 لطلاب الصفين الأول الثانوي ( عام وبكالوريا) والثاني الثانوي .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في إطار الإستعدادات الجارية ، لعقد الامتحانات الشهرية للفصل الدراسي الثاني للصفين الاول الثانوي (بكالوريا - عام) والثاني الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي - لغات) للعام الدراسي 2025/2026 ، والتي من المقرر أن تبدأ بـ امتحانات شهر مارس 2026 المقرر عقدها بعد اجازة عيد الفطر المبارك ، ما يلي :

يتم اعداد الامتحانات الشهرية على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة “إلكترونيا”

تشمل الورقة الامتحانية اسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪؜ على التابلت واسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥٪؜ يمتحنها الطالب

يقوم الموجهون من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ٣ نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد

يعد الامتحان الالكتروني هو الامتحان الأصلي للطالب ، ولا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة

على مديري المدارس تحرير محضر محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي ، في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء آداء الطالب الامتحان وذلك ضماناً لحق الطالب

يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدوا الامتحان ورقيا (منازل - خدمات - المدارس الخاصة - الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت ومدارسهم غير متصلة بشبكة الانترنت ) هو ذات الامتحان الإلكتروني

بالنسبة لطلاب الدمج ، تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة كما هو متبع في الأعوام السابقة