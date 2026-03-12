قبل انطلاقها بعد العيد.. ننشر جداول امتحانات شهر مارس 2026 بمختلف المحافظات

تستعد جميع مديريات التربية والتعليم ، لعقد امتحانات شهر مارس 2026 المقرر إنطلاقها بعد إجازة عيد الفطر المبارك .
و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتبارا من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.
وتنفيذا لقرار وزارة التربية والتعليم ، أعلنت مديريات التربية والتعليم ، جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مختلف المحافظات .
ومن جانبها .. عقدت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، والمشرف على مستشارى المواد الدراسية ، اجتماعا بكافة مستشاري وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية
وخلال الإجتماع ، شددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم على القرارات التالية :
- استمرار المتابعة الجادة للمدارس
- التأكيد علي مواعيد التقييمات
- التأكيد علي امتحانات الشهور ٣ نماذج مختلفة بنفس الوزن النسبي وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية
- إستمرار ودعم برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها
- يقوم مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرية امتحانات شهر مارس 2026
- يقوم الموجه الأول بكل إدارة تعليمية لكل مادة دراسية بوضع امتحانات شهر مارس 2026 وفقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة بالوزارة
- في امتحانات شهر مارس 2026 يراعى مواصفات امتحانات طلاب الدمج
- تحفظ أوراق إجابة امتحانات شهر مارس 2026 في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد
- يتم اداء امتحانات شهر مارس 2026 خلال اليوم الدراسي ويتم استكمال باقي اليوم الدراس بشكل طبيعي وفقا لجدول المدرسة
- يتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مكان بارز بالمدرسة يكون واضحاً للطلاب وأولياء الأمور
- أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 تكون مما درسه الطالب من بداية الاسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني
- يتم عمل 3 نماذج لكل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026