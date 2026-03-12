قبل انطلاقها بعد العيد.. ننشر جداول امتحانات شهر مارس 2026 بمختلف المحافظات

تستعد جميع مديريات التربية والتعليم ، لعقد امتحانات شهر مارس 2026 المقرر إنطلاقها بعد إجازة عيد الفطر المبارك .

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتبارا من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

وتنفيذا لقرار وزارة التربية والتعليم ، أعلنت مديريات التربية والتعليم ، جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مختلف المحافظات .

ومن جانبها .. عقدت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، والمشرف على مستشارى المواد الدراسية ، اجتماعا بكافة مستشاري وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية

وخلال الإجتماع ، شددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم على القرارات التالية :

استمرار المتابعة الجادة للمدارس

التأكيد علي مواعيد التقييمات

التأكيد علي امتحانات الشهور ٣ نماذج مختلفة بنفس الوزن النسبي وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية

إستمرار ودعم برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها