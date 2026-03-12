الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية نجاح وحدات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان لها أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية.

كما ذكر ‏المتحدث الرسمي باسم ⁧وزارة الدفاع السعودية في بيان مساء الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيّرة في المنطقة الشرقية.

وأعلنت وزارة الدفاع أيضا اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة.

وفجر الأربعاء أشارت وزارة الدفاع السعودية إلى اعتراض وتدمير عدد من المسيرات والصواريخ الباليستية الإيرانية.