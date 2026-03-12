«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلنت شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية (آير نيوزيلندا) عزمها إلغاء 1100 رحلة على مدار الشهرين المقبلين ؛ بسبب الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /الخميس/ عن المدير التنفيذي للشركة نيخيل رافيشانكار قوله : إنه سيتم إلغاء حوالي 5% من رحلات الشركة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على 44 ألف مسافر.

وأوضح أن غالبية الرحلات التي سيتم إلغاؤها هي رحلات محلية إلى جانب بعض الرحلات الدولية، إلا أن الرحلات بين نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية لن تتأثر بسبب زيادة الطلب.

وقال رافيشانكار : "في ظل التذبذب غير المسبوق في أسعار وقود الطائرات بسبب الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، بدأت شركات الطيران حول العالم تعديل أسعارها وجداول رحلاتها للتعاطي مع الزيادة الملحوظة في التكلفة".

ولفت إلى أن سعر برميل وقود الطائرات يكلف عادة حوالي 85 دولارا أمريكيا ، إلا أن الأسعار حاليا باتت الضعف..مشيرا إلى أن خيار إلغاء الرحلات سيساعد في الحفاظ على أسعار السفر في متناول الجميع قدر الإمكان، وضمان كفاءة الشركة في استخدام الوقود.

ويحذر خبراء في قطاع الطيران من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وإغلاق بعض المجالات الجوية بسبب الصراع قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر وتغيير مسارات الرحلات، خصوصا على الخطوط بين آسيا وأوروبا

