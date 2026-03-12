الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح

كشفت الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أعلن لبنان عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت "الرملة البيضاء" في العاصمة اللبنانية (بيروت)؛ في حصيلة أولية صادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة .

وفي الوقت ذاته أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا على بلدة "السلطانية" في جنوب لبنان.. كما شنّ غارات على بلدتي "الناقورة" و"الطيبة".

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة "كفردونين"، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات في وقت الذى تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي معادٍ.