رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
وزير الصناعة عقب جولة بالعبور: الوزارة تدرس اعتماد آليات لتسهيل التصدير
المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات
معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج
الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. إجازة عيد الفطر 2026 بالحكومة والقطاع الخاص
ياسر قنطوش: الحكم المتداول ضد شيرين عبدالوهاب غير صحيح.. والمحكمة قضت بعدم القبول
إيتو يوجه رسالة شكر لـ الخليفي عقب إهدائه قميص.. لهذا السبب
مصادر لـ"صدى البلد": عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد وتوقيعه على استمارة العضوية
الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصناعة عقب جولة بالعبور: الوزارة تدرس اعتماد آليات لتسهيل التصدير

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، يرافقه الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية
المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، يرافقه الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية
ولاء عبد الكريم

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، يرافقه الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، 5 مصانع للأدوية بمدينة العبور الصناعية بمحافظة القليوبية

وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الدوائي كأحد ركائز الأمن القومي، والاطلاع على سير العملية الإنتاجية واحتياجات المصنعين على أرض الواقع، والبحث في سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية لتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، برفقة عدد من قيادات وزارة الصناعة.


استهل وزير الصناعة جولته بتفقد مصنع الشركة العالمية للصناعات الدوائية "يونيفارما"، المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع برأس مال 100 مليون جنيه، ونسبة مكون محلي 60%، ويعمل به أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبلغت صادرات الشركة 27.8 مليون جنيه خلال عام 2025، حيث اطلع الوزير على أقسام تصنيع الأقراص والبودرات، وصالة التغليف المركزي، ومنطقة التوسعات بالمصنع، واطلع على مراحل العملية الإنتاجية وفق اشتراطات التعقيم الصارمة ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى منظومة الجودة والرقابة متعددة المراحل، كما تعرف على أهم الأسواق التصديرية والتحديات التي تواجه المصنعين.
ثم تفقد مصنع شركة آمون للأدوية التابعة لشركة أرسيرا العالمية لعلوم الحياة، المقام على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع باستثمارات نحو 9 مليارات جنيه، بطاقة إنتاجية 333 مليون عبوة سنويًا، ونسبة مكون محلي 30%، ويعمل به نحو 2700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبلغت صادراته 850 مليون جنيه خلال عام 2025، واطلع الوزير على خطوط الإنتاج المختلفة للسوائل والفوارات والأقراص، إضافة إلى منظومة الجودة والالتزام بالمعايير الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية.


كما تفقد مصنع شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، المقام على مساحة 11.5 ألف متر مربع مع توسعات جارية لإنشاء مصنع ملاصق على مساحة 11.2 ألف متر مربع، برأس مال 350 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 12 مليون وحدة شهريًا، ونسبة مكون محلي 45%، ويعمل به نحو 2200 موظف، وبلغت صادرات المصنع 814 مليون جنيه خلال عام 2025، حيث اطلع الوزير على أقسام تصنيع الأقماع والأقراص الهرمونية، ويُعد المصنع الوحيد في مصر الذي يصنع المستحضرات الهرمونية في صورة أقماع، وحاصل على شهادتي الاعتماد الأوروبية (EU-GMP) وSaudi FDA، ما يعكس التزام المصنع بالمعايير الدولية وامتلاكه تقنيات متقدمة وخبرات متخصصة في التصنيع.


وشدد الوزير على أن الدولة تشجع على اعتماد التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتخصصة في قطاع الصناعات الدوائية لإنتاج منتجات عالية الجودة ومبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التوسع في الأسواق التصديرية، مؤكداً استمرار جهود الوزارة لدعم القطاع من خلال تعزيز كفاءة المصانع، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، وتسهيل إجراءات التصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.


ثم تفقد مصنع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية المقام على مساحة 6 آلاف متر مربع برأس مال 500 مليون جنيه، واستثمارات تتجاوز 2.07 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 90 مليون وحدة سنويًا، ونسبة مكون محلي 80%، ويوفر 630 فرصة عمل مباشرة، وبلغت صادراته 620 مليون جنيه خلال عام 2025، حيث تفقد الوزير ماكينات تعبئة القطرات وخط تحضير وتغليف المراهم وماكينة تصنيع القطرات ذات الجرعة الواحدة، إضافة إلى معرض مصغر لمنتجات المصنع.
 

واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة جمجوم فارما، المقام على مساحة 15.5 ألف متر مربع، واستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار، بطاقة إنتاجية نحو 73 مليون عبوة سنويًا، ويوفر نحو 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث اطلع على أقسام الإنتاج المختلفة للأقراص والكبسولات وخطوط تعبئة وتغليف الكريمات والمراهم، واطلع على مراحل التصنيع ومعايير الجودة والسلامة المتبعة، واستجاب لمطالب المصنعين بشأن تسريع إجراءات التصدير، مؤكدًا أن الوزارة ستدرس اعتماد آليات فعّالة لتسهيل عمليات التصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تسريع الموافقات الجمركية واعتمادات الجودة وتقليل الإجراءات الروتينية، لضمان انسيابية التصدير وتعزيز قدرة المصانع على تلبية الطلبات الخارجية بكفاءة.


وأكد الوزير أن هذه الجولة تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي وتقديم منتجات دوائية عالية الجودة وفق أعلى المعايير الدولية.

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

