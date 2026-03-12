تعرف على غيابات الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الترجي

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن توروب، المدير الفني للفريق، عن قائمة الفريق المتوجه إلى تونس، حيث يغيب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة.

ويغيب ياسين مرعي وكريم فؤاد، نجما الأهلي، بسبب الإصابة، حيث تم الإعلان عن إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ويلسين كامويش ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وهادي رياض وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد، وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.