اقفل ودنك.. ميدو يوجه نصيحة للاعبي الزمالك بعد الهزيمة من إنبي

خسر فريق الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على منصة اكس: "مهما كنت مين ولو أكبر فرقة في العالم في أيام بتبقى مش بتاعتك ضربة جزاء في توقيت صعب والمهدي راح مع الكورة لو يومك هيصدها ويجيلك ضربة جزاء تطلع على الأقل بنقطة".

وتابع: "أحسن لاعيب بيشوط ضربات جزاء في مصر يضيعها، لازم نقفل الصفحة ونلعب 6 ماتشات كلها ماتشات كؤوس لازم يبقى في هدوء أكثر وتعرف أن الفترة الجاية كل منظومة الكورة في مصر هتصدرلك كل المشاكل اللي ممكن يصدروهالك".

واختتم: "أقفل ودنك لازم تعرف ازاي تتعامل مع الخسارة لأنها جزء من اللعبة خسرنا وممكن نخسر ثاني! علشان كده بطل الدوري لازم يكون نفسه طويل وبيعرف يتعامل مع الأزمات!".