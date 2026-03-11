نجم الزمالك السابق: مالناش دعوه بتعثر حد احنا ماعملناش حاجه

طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، لاعبي الأبيض لتحقيق الفوز على إنبي في ختام المرحلة الاولى من بطولة الدوري المصري.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : كل الزمالكاوية عندهم ثقة كبيرة في لاعيبتهم انهم النهارده هيقاتلوا من اول دقيقة لأخر دقيقة علشان يكملوا شغلهم المميز اللي بدأوه من بداية الموسم.

وأضاف :احنا لسه ماعملناش حاجه ومالناش دعوة بتعثر اي حد احنا ماشيين في طريقنا خطوة خطوة ماتش ماتش وان شاء الله المكسب من نصيب الزمالك

يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي في مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري نايل لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في لقاء يختتم منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة أون سبورت، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث المواجهة المرتقبة.

ويخوض الزمالك الموسم الحالي وسط تحديات قوية، حيث ينافس الفريق على أكثر من جبهة سواء في بطولة الدوري المحلي أو في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

