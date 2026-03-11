تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي قبل موقعة الدوري

يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام إنبي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المباراة المهمة، خاصة في ظل رغبة الزمالك في مواصلة المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ولعب الزمالك ضد إنبي 44 مباراة حقق الأبيض الفوز في 23 لقاء وخسر 9 مواجهات وتعادلا في 12 مباراة.

وسجل مهاجمو الزمالك 61 هدفًا، فيما سجل هجوم الفريق البترولي 38 هدفًا.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد المقاولون العرب بمنطقة الجبل الأخضر.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين في جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى الزمالك لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في جدول المسابقة قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من الموسم.

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، التي خصصت استوديو تحليليًا يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث اللقاء قبل انطلاقه وبعد نهايته