رياضة

استعدادات الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي في الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

اتخذ نادي الزمالك عدة خطوات لدعم الفريق الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووفر نادي الزمالك طائرة خاصة لسفر البعثة للكونغو غدا الخميس 12 مارس للتغلب على ازمة نقص الأكسجين.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

وحدد كاف موعد مباراة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولى يوم السبت 14 مارس الجاري ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالكونغو.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وأوتوهو يوم الأحد 22 مارس الجاري بالقاهرة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي في مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري نايل لموسم 2025-2026.

وتحظى مواجهة الزمالك وإنبي بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة أنها تأتي في ختام المرحلة الأولى من الدوري، قبل انطلاق المرحلة الحاسمة التي ستحدد بطل المسابقة والفرق الهابطة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي
وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في لقاء يختتم منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة
ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة أون سبورت، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث المواجهة المرتقبة.

الزمالك نادي الزمالك الكونفدرالية الزمالك وأوتوهو مباراة الزمالك

