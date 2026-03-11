«لو السواق زود الأجرة».. أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن وسائل الإبلاغ عن سائقي الميكروباص والسرفيس المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة، التي تم إقرارها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.

وفي هذا السياق، أعلنت المحافظات تخصيص خطوط ساخنة وغرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، بهدف ضبط منظومة النقل ومنع استغلال الركاب بعد تعديل أسعار الوقود.

أرقام الشكاوى في محافظة الجيزة

أتاحت محافظة الجيزة عدة وسائل لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي تجاوزات في تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، عبر الأرقام التالية:

33465048

33465046

واتساب: 01016050453

وأكدت المحافظة أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

كما اعتمد محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي داخل المحافظة وخارجها، مع توجيه جهاز السرفيس والأحياء بطباعة ملصقات تتضمن قيمة الأجرة الجديدة وخطوط السير وتعليقها داخل المواقف ووسائل النقل.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع إدارات المرور والأحياء والمراكز، مع تطبيق غرامات فورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي سائق يخالف التسعيرة المعتمدة.

أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات بالمحافظات

القاهرة

الخط الساخن: 114

15496

الفيوم

2168041

2168042

2168043

الخط الساخن: 114

الإسكندرية

01281533385

4234131

4234132

4234133

4234134

4234135

4234136

الخط الساخن: 114

أسيوط

الخط الساخن: 114

2135858

2135727

2135670

واتساب وتليجرام: 01066628906

البحيرة

الخط الساخن: 114

0453349447

0453345599

واتساب المواقف: 01000239547

المنيا

0862342200

0862320001

واتساب: 01100585052

الخط الساخن: 114

إدارة المرور: 19735

الدقهلية

0502314880

0502327792

0502316644

مطروح

0464933158

0464943692

الخط الساخن: 114

قنا

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية: 16528

الخط الساخن للمحافظة: 15541

غرفة العمليات: 0963328472 – 0963337291

كفر الشيخ

الخط الساخن: 114

غرفة العمليات: 0473220792

مرور: 136

0473232297

الشرقية

0552303693

الخط الساخن: 114

القليوبية

01515169917

المنوفية

مركز الشبكة الوطنية للطوارئ:

2239804 – 2224899 – 2222035

2239804 – 2224899 – 2222035 مرور:

2316985 – 2317017

2316985 – 2317017 التموين:

2174039 – 2174037

سوهاج

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية: 16528

الخط الساخن: 114

غرفة العمليات: 0934608073

واتساب إدارة الأزمات: 01111629164

مرور سوهاج: 0932130134

إدارة المواقف: 01226841514

الغربية

واتساب مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»:

01550502836 – 01550502837 – 01550502834

01550502836 – 01550502837 – 01550502834 مرور الغربية: 0403454599

غرفة عمليات المحافظة: 0403341233

إدارة المواقف: 01006966983

متابعة مستمرة لمنع استغلال الركاب

ودعت المحافظات المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي سائق يخالف التعريفة الرسمية أو يفرض زيادة غير قانونية على الركاب، مؤكدة أن غرف العمليات والخطوط الساخنة تعمل على مدار اليوم لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالتسعيرة المقررة.