قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

«لو السواق زود الأجرة».. أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات

«لو السواق زود الأجرة».. أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات
«لو السواق زود الأجرة».. أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات
ولاء خنيزي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن وسائل الإبلاغ عن سائقي الميكروباص والسرفيس المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة، التي تم إقرارها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.

وفي هذا السياق، أعلنت المحافظات تخصيص خطوط ساخنة وغرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، بهدف ضبط منظومة النقل ومنع استغلال الركاب بعد تعديل أسعار الوقود.

أرقام الشكاوى في محافظة الجيزة

أتاحت محافظة الجيزة عدة وسائل لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي تجاوزات في تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، عبر الأرقام التالية:

  • 33465048
  • 33465046
  • واتساب: 01016050453

وأكدت المحافظة أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

كما اعتمد محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي داخل المحافظة وخارجها، مع توجيه جهاز السرفيس والأحياء بطباعة ملصقات تتضمن قيمة الأجرة الجديدة وخطوط السير وتعليقها داخل المواقف ووسائل النقل.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع إدارات المرور والأحياء والمراكز، مع تطبيق غرامات فورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي سائق يخالف التسعيرة المعتمدة.

أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات بالمحافظات

القاهرة

  • الخط الساخن: 114
  • 15496

الفيوم

  • 2168041
  • 2168042
  • 2168043
  • الخط الساخن: 114

الإسكندرية

  • 01281533385
  • 4234131
  • 4234132
  • 4234133
  • 4234134
  • 4234135
  • 4234136
  • الخط الساخن: 114

أسيوط

  • الخط الساخن: 114
  • 2135858
  • 2135727
  • 2135670
  • واتساب وتليجرام: 01066628906

البحيرة

  • الخط الساخن: 114
  • 0453349447
  • 0453345599
  • واتساب المواقف: 01000239547

المنيا

  • 0862342200
  • 0862320001
  • واتساب: 01100585052
  • الخط الساخن: 114
  • إدارة المرور: 19735

الدقهلية

  • 0502314880
  • 0502327792
  • 0502316644

مطروح

  • 0464933158
  • 0464943692
  • الخط الساخن: 114

قنا

  • الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية: 16528
  • الخط الساخن للمحافظة: 15541
  • غرفة العمليات: 0963328472 – 0963337291

كفر الشيخ

  • الخط الساخن: 114
  • غرفة العمليات: 0473220792
  • مرور: 136
  • 0473232297

الشرقية

  • 0552303693
  • الخط الساخن: 114

القليوبية

  • 01515169917

المنوفية

  • مركز الشبكة الوطنية للطوارئ:
    2239804 – 2224899 – 2222035
  • مرور:
    2316985 – 2317017
  • التموين:
    2174039 – 2174037

سوهاج

  • الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية: 16528
  • الخط الساخن: 114
  • غرفة العمليات: 0934608073
  • واتساب إدارة الأزمات: 01111629164
  • مرور سوهاج: 0932130134
  • إدارة المواقف: 01226841514

الغربية

  • واتساب مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»:
    01550502836 – 01550502837 – 01550502834
  • مرور الغربية: 0403454599
  • غرفة عمليات المحافظة: 0403341233
  • إدارة المواقف: 01006966983

متابعة مستمرة لمنع استغلال الركاب

ودعت المحافظات المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي سائق يخالف التعريفة الرسمية أو يفرض زيادة غير قانونية على الركاب، مؤكدة أن غرف العمليات والخطوط الساخنة تعمل على مدار اليوم لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالتسعيرة المقررة.

تعريفة المواصلات الجديدة مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة بالقاهرة أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

ترشيحاتنا

أزمة قانونية تواجه الفنانة جيهان الشماشرجي بعد قرار إحالتها للجنايات| إيه الحكاية؟

أزمة قانونية تواجه الفنانة جيهان الشماشرجي بعد قرار إحالتها للجنايات| إيه الحكاية؟

الأهلي

اتجاه لرحيل نجم الأهلي نهائيا عن الفريق.. ماذا حدث؟

القارة القطبية

العلماء يتوصلون إلى اكتشاف غامض تحت جليد القارة القطبية.. ماذا وجدوا؟

بالصور

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد