«لو السواق زود الأجرة».. أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن وسائل الإبلاغ عن سائقي الميكروباص والسرفيس المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة، التي تم إقرارها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.
وفي هذا السياق، أعلنت المحافظات تخصيص خطوط ساخنة وغرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، بهدف ضبط منظومة النقل ومنع استغلال الركاب بعد تعديل أسعار الوقود.
أرقام الشكاوى في محافظة الجيزة
أتاحت محافظة الجيزة عدة وسائل لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي تجاوزات في تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، عبر الأرقام التالية:
- 33465048
- 33465046
- واتساب: 01016050453
وأكدت المحافظة أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل فوري.
كما اعتمد محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي داخل المحافظة وخارجها، مع توجيه جهاز السرفيس والأحياء بطباعة ملصقات تتضمن قيمة الأجرة الجديدة وخطوط السير وتعليقها داخل المواقف ووسائل النقل.
وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع إدارات المرور والأحياء والمراكز، مع تطبيق غرامات فورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي سائق يخالف التسعيرة المعتمدة.
أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات بالمحافظات
القاهرة
- الخط الساخن: 114
- 15496
الفيوم
- 2168041
- 2168042
- 2168043
- الخط الساخن: 114
الإسكندرية
- 01281533385
- 4234131
- 4234132
- 4234133
- 4234134
- 4234135
- 4234136
- الخط الساخن: 114
أسيوط
- الخط الساخن: 114
- 2135858
- 2135727
- 2135670
- واتساب وتليجرام: 01066628906
البحيرة
- الخط الساخن: 114
- 0453349447
- 0453345599
- واتساب المواقف: 01000239547
المنيا
- 0862342200
- 0862320001
- واتساب: 01100585052
- الخط الساخن: 114
- إدارة المرور: 19735
الدقهلية
- 0502314880
- 0502327792
- 0502316644
مطروح
- 0464933158
- 0464943692
- الخط الساخن: 114
قنا
- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية: 16528
- الخط الساخن للمحافظة: 15541
- غرفة العمليات: 0963328472 – 0963337291
كفر الشيخ
- الخط الساخن: 114
- غرفة العمليات: 0473220792
- مرور: 136
- 0473232297
الشرقية
- 0552303693
- الخط الساخن: 114
القليوبية
- 01515169917
المنوفية
- مركز الشبكة الوطنية للطوارئ:
2239804 – 2224899 – 2222035
- مرور:
2316985 – 2317017
- التموين:
2174039 – 2174037
سوهاج
- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية: 16528
- الخط الساخن: 114
- غرفة العمليات: 0934608073
- واتساب إدارة الأزمات: 01111629164
- مرور سوهاج: 0932130134
- إدارة المواقف: 01226841514
الغربية
- واتساب مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»:
01550502836 – 01550502837 – 01550502834
- مرور الغربية: 0403454599
- غرفة عمليات المحافظة: 0403341233
- إدارة المواقف: 01006966983
متابعة مستمرة لمنع استغلال الركاب
ودعت المحافظات المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي سائق يخالف التعريفة الرسمية أو يفرض زيادة غير قانونية على الركاب، مؤكدة أن غرف العمليات والخطوط الساخنة تعمل على مدار اليوم لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالتسعيرة المقررة.