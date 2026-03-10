قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أطعمة ومشروبات تعزز ضغط الدم وتقوي المناعة.. تعرف عليها

5 أطعمة ومشروبات تعزز ضغط الدم وتقوي المناعة.. تعرف عليها
5 أطعمة ومشروبات تعزز ضغط الدم وتقوي المناعة.. تعرف عليها
ولاء خنيزي

تُظهر الأبحاث الحديثة أن بعض الأطعمة والمشروبات الغنية بالعناصر الغذائية تلعب دورًا مهمًا في تحسين الصحة العامة، من تنظيم ضغط الدم إلى دعم الجهاز المناعي وتسريع تعافي العضلات بعد النشاط البدني. 

ووفقًا لتقرير موقع Health، يمكن أن يساهم إدراج مكونات محددة مثل الخضراوات الغنية بالنترات أو البذور والمشروبات الطبيعية في تعزيز الصحة بشكل ملموس عند دمجها بانتظام في النظام الغذائي اليومي.

1- السبانخ

يُعد السبانخ من الخضراوات الورقية الغنية بالنترات، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مركب يساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.
يسهم ذلك في خفض ضغط الدم وتحسين وصول الأكسجين والمواد الغذائية إلى الأنسجة، كما يحتوي السبانخ على معادن أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، الضرورية للحفاظ على صحة القلب واستقرار ضغط الدم.

2- زيت الزيتون

يتميز زيت الزيتون بكونه غنيًا بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، التي تقلل الالتهابات في الجسم وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية.
يمكن إضافته للسلطات أو استخدامه في الطهي على حرارة منخفضة للحفاظ على فوائده، أو تناوله مباشرة للحصول على جرعة مركزة من مضادات الأكسدة.

3- بذور عباد الشمس

تُعد بذور عباد الشمس مصدرًا ممتازًا لفيتامين هـ، الذي يحمي الخلايا من الجذور الحرة ويعزز الجهاز المناعي.
كما تحتوي على الزنك والألياف والدهون الصحية، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها للسلطات والحبوب واللبن لزيادة القيمة الغذائية للوجبة.

4- المغنيسيوم

يُعد المغنيسيوم معدنًا أساسيًا يساهم في تنظيم نشاط العضلات والأعصاب والحفاظ على توازن ضغط الدم.
توصلت الدراسات إلى أن الحصول على كميات كافية من المغنيسيوم قد يساعد في خفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاعه، مع التأكيد على استشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية، إذ يمكن الحصول على احتياجات الجسم من خلال نظام غذائي متوازن.

5- عصير الكرز

يحتوي الكرز الحامض على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهابات الناتجة عن المجهود البدني.
تشير الأبحاث إلى أن تناول عصير الكرز الحامض يقلل آلام العضلات بعد التمارين ويسرع عملية التعافي، كما أن استهلاكه قبل ممارسة الرياضة بعدة أيام يزيد من فعالية التعافي العضلي.

